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Целая рота оккупантов из элитной дивизии отказалась воевать в Украине

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  • 31.07.2022, 8:24
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Целая рота оккупантов из элитной дивизии отказалась воевать в Украине

Разведке стало известно о бунте в Коминтерновской танковой дивизии.

Российские наемники продолжают массово отказываться от участия в кровопролитной войне против Украины и разрывают контракты. Если раньше речь шла о простых подразделениях, где солдаты заранее понимали свою неподготовленность, то теперь становиться пушечным мясом отказываются и элитные батальоны.

Об этом журналистам 24 канала рассказали источники в службе внешней разведки. Коминтерновская танковая дивизия отказалась от наступления против ВСУ в полном составе второй роты.

Оставшиеся контрактники готовятся к "большому бою", но, согласно заверениям спецслужб, среди оккупантов напрочь отсутствует воинствующий дух. Выполнять преступные приказы они намерены, потому что "повелись" на угрозы или обещанные награды от командования.

"Они снимают технику с консервирования и грузят боекомплекты, видимо, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Потому что и по поведению, и разговорам между собой заметно, что противники Украины напуганы и надеются избежать прямого столкновения с украинскими военными", – передают СМИ данные из разведки.

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