Япония выдвинула России ультиматум по Курильским островам

Япония выдвинула России ультиматум по Курильским островам11
- 31.07.2022, 9:30
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Он связан с военными учениями «Восток-2022».
Япония потребовали от России исключить районы вокруг спорных северных островов из военных учений «Восток-2022», которые Москва планирует провести на Дальнем Востоке страны с конца августа, заявил в четверг представитель правительства Японии, сообщает ghall.com.ua.
«Мы подали твердое заявление о том, что Северные территории должны быть исключены из районов проведения учений», — заявил на очередной пресс-конференции заместитель главного секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.
Напомним, 12 октября 2021 года Фумио Кисида, ставший в начале октября новым премьером страны, в ходе дебатов в парламенте выступил с заявлением, что на Южные Курилы распространяется японский суверенитет. Он призвал решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям.
Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.
Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, захваченных РФ.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг Советский Союз включил в свой состав, фактически оккупировав часть японского государства.