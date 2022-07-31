Путина «пристукнут» свои же 5 31.07.2022, 9:32

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В российской армии осознают безумие главы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин рискует потерять власть, как только покажет первую "слабинку".

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Оппозиционер убежден, что в русской армии есть осознание безумия Путина. Впрочем, до сих пор ни один генерал не выступил против диктатора. Собственно, это, по мнению журналиста, и может стать началом его конца.

"Решающим моментом будет отказ большинства силовиков поддерживать Путина. Когда от него начнет откровенно "пахнуть" бессилием, ему конец. Скорее всего, его "пристукнут" свои же", – заявил Игорь Яковенко.

По его мнению, это произойдет тогда, когда российская армия потерпит серьезное поражение на фронте и будет разгромлена. К примеру, своеобразной точкой невозвращения может стать потеря россиянами Херсона.

"Когда украинская армия освободит Херсон, это уже пошатнет авторитет путина. Объяснить это россиянам будет невозможно. Тогда у силовиков страх ответственности за преступления пересилит страх перед Путиным, и они будут готовы к активным действиям", – рассказал российский оппозиционер.

Яковенко отмечает, что пока мы еще не видели масштабного контрнаступления ВСУ. Однако никто так и не знает, способна ли российская армия "держать удар". Битва за Херсон может продемонстрировать много важного. Это будет первая серьезная проверка оккупантов на прочность.

По его словам, если ВСУ смогут серьезно разгромить группировки оккупантов, то это может изменить дальнейший ход войны.

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