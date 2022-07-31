Херсонский «котел»: названы сроки окружения войск РФ 4 31.07.2022, 8:41

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ВСУ методично отрезают российским оккупантам пути снабжения.

Деоккупация правобережья Херсонской области до конца сентября - реальная задача для украинских военных, говорят аналитики.

Вооруженные силы Украины методично отрезают российским оккупантам пути снабжения оружием и боеприпасами на Херсонском направлении. В частности, украинские защитники несколько раз нанесли удары через все переправы через Днепр в Херсонской области.

Теперь, как известно, Антоновский мост, который служил главной артерией снабжения российских оккупантов в этой части Украины, стал пешеходным. Одни эксперты говорят, что это только подготовка, другие - уже один из этапов контрнаступления украинских военных на Херсон.

Поскольку Херсон является единственным областным центром, который захватила Россия, добровольно она не отступит и под угрозой котла, говорят эксперты.

Korrespondent.net рассказывает подробности.

Контрнаступление ВСУ на Херсон в течение шести недель

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна начать контрнаступление для деоккупации захваченных Россией территорий в течение трех-шести недель. Об этом в начале недели написал журнал Politico со ссылкой на руководителя комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адама Смита.

После недавней поездки в Киев и встречи с Зеленским Смит сказал, что украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с РФ, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные россиянами, особенно на юге.

"Помогите им сейчас и как можно больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение", - сказал Смит, передав основной посыл Зеленского.

На этой неделе Вооруженные силы Украины неоднократно сообщали о своих успехах в Херсонской области. Это и освобождение населенных пунктов, и удары по важным логистическим узлам, и уничтожение складов с техникой и боеприпасами.

Однако это не контрнаступление, а только подготовка, говорит "киборг" Роман Костенко, который присутствовал при боях за Андреевку Херсонской области.

"Я считаю, что это активные действия по занятию лучших позиций. На мой взгляд, все является подготовкой к контрнаступлению - и уничтожение Антоновского моста, и притеснение врага со стороны Кривого Рога", - сказал он 24 каналу.

Костенко отметил, что это те активные действия, которые позволяют украинским защитникам уменьшать наступающий потенциал российских оккупантов, который они постоянно наращивают.

ВСУ сначала должны истощить российских оккупантов так, чтобы те не имели возможности наступать, только после этого будет контрнаступление, говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Главным условием для контрнаступления является прекращение способности противника наступать. В противном случае нет никакого смысла наступать, поскольку мы нарвемся на встречные контрудары и все накопившие мы силы потратим на встречные бои", - пояснил Арестович, отметив, что "главные события" состоятся ближе к осени.

Он также рассказал, что контрнаступление ВСУ будет напоминать стиль войны НАТО. Решающую роль сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация.

"ВСУ будут аккуратно уничтожать все российские войска. При этом все будет продолжаться по принципу "сверху-вниз": оперативный, оперативно-тактический и тактический уровни... Мы добьемся того, чтобы оккупантам нечем было оказать сопротивление: ни стрелять, ни получать команды от руководства, ни обороняться", - сказал Арестович.

Он добавил, что: "История, когда все полетит, начнет стрелять - в нашем случае это не сработает. Это значит положить много пехоты, техники - мы так не воюем".

Успеть до зимы

Аналитик Центра новой американской безопасности, бывший чиновник Пентагона Крис Догерти говорит, что деоккупация Херсона и территорий вокруг него до конца сентября - реальная задача.

Он отметил, что доктринальное использование HIMARS в западных вооруженных силах - это подготовка для наступления. Однако на Донбассе, добавил эксперт, ВСУ используют эти РСЗО для другой цели - остановить наступление России, ослабляя ее огневую мощь и материально-техническое снабжение, а также поражая командные пункты.

Причиной того, что Украина спешит развивать контрнаступление при, как считает Догерти, недостаточном количестве техники и живой силы, является холодная погода, которая изменит стратегический расчет в пользу России.

"Угроза отключения газа Европе среди зимы реальна. Это то, что мы видели, как раньше Россия использовала газ как политическое оружие... Я считаю, что украинцы чрезвычайно озабочены тем, что сплоченность западного мира, удерживающего их войска на плаву, ухудшится, когда наступление холодов действительно заставит европейцев сомневаться в своих жертвах ради Украины", - сказал он Радио Свободе.

В связи с этим, со стороны НАТО есть призыв подождать дольше, возможно, до весны 2023 года, когда Украина действительно сможет накопить много сил для контрнаступления, говорит Догерти.

"Проблема состоит в том, что время работает на обе стороны, и Россия также может восстановить часть своей наступательной или оборонительной мощи до 2023 года. У Украины также есть беспокойство - тоже не безосновательное, - что к тому времени уровень их поддержки может уменьшиться, поэтому они чувствуют, что нужно действовать как можно быстрее", - сказал эксперт.

У оккупантов все еще есть два варианта: сдаться или умереть

Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, а позиции оккупантов в Херсоне выглядят очень уязвимыми после успешных атак ВСУ на мосты через Днепр, заявили в военной разведке Великобритании. Там добавили, что ВСУ создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Херсона.

In the northwest of Kherson region, the Armed Forces of Ukraine have control Vysokopillya. They've pushed the Russian fascist invaders 8 km back on this front.



On July 28, rashist forces shelled Novovoznesens'ke, Pot'omkyne, Vysokopilly. Launched an airstrike on Novopetrivka. pic.twitter.com/v7p3c14Zz4 — Michael MacKay (@mhmck) July 28, 2022

О том, что контрнаступлении Украины уже началось, на этой наделе также заявили и аналитики американского Института изучения войны.

К контрнаступлению российские войска начали готовится задолго и укреплять свои позиции. В последние дни появляется множество сообщений о стягивании оккупантами техники, боеприпасов и личного состава с других направлений и из оккупированного Крыма.

"Ежедневно в сторону Джанкоя двигаются около 50 вагонов с эшелонами российской военной техники, также замечены очереди военной техники на админгранице с оккупированным Крымом, вблизи населенных пунктов Армянск и Красноперекопск", - сообщили в представительстве президента Украины в АРК.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Украина заманивает россиян в эту ловушку. "Насколько я понимаю возможный замысел Генштаба, мы намеренно даем россиянам зайти на правый берег, поскольку таким образом ослабляются другие направления. Ведь перебрасывание происходит за счет других группировок", - сказал он КП Украине.

Украинские военные взяли весь Днепр в Херсонской области под огневой контроль, отрезая пути снабжения группировки на правобережье.

"У нас более выигрышная позиция. Мы контролируем огненное пространство... Постепенно уничтожаем их склады. Соответственно у них будут возникать задержки с обеспечением. Я не думаю, что они смогут продержаться без подвоза боеприпасов больше месяца", - сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Жданов считает, что российские войска не покинут добровольно Херсон, поскольку это единственный областной центр, который оккупантам удалось захватить.

"Путин не позволит. Для него потерять единственный взятые областной центр - это будет равно поражению во всей войне. Поэтому, я думаю, что он не пойдет. Но, я думаю, что тут есть исключение из правил. Если бойцы побегут, понимая всю эту безысходность ситуации, уже никакой Генштаб и Кремль их не остановит", - сказал он.

Жданов также считает, что на юг РФ не сможет перебросить более семи тысяч своих военных, если вообще их удастся собрать, не ослабляя другие направления на фронте.

Военный эксперт Петр Черник говорит, что предпосылки для хороших новостей есть, однако не стоит торопиться и говорить, что российские оккупанты не будут сражаться и сами уйдут.

"До оккупантов дойдет только тогда, когда у них будут огромные потери, которые нужно убирать. Это должны быть потери, которые достигнут тысяч, а также сотен единиц сожженной техники... Должны помнить, что контрнаступательные действия - всегда труднее, чем оборона ", - сказал он 24 каналу.

Деоккупация правобережной части Херсонской области нужна и для того, чтобы ликвидировать там плацдарм, который представляет серьезную угрозу для направления на Николаев или в северо-восточном направлении, отмечает, в свою очередь, в эфире Апостроф TV заявил военный эксперт Юрий Федоров.

"И это политическая задача действительно очень важная, потому как в России размышляют о том, чтобы аннексировать южные области. Не только так называемые "ЛДНР", но и Херсонскую и Запорожскую области, и создать нечто вроде "государства" "Северная таврида", - отметил эксперт.

Однако проводить "референдумы" под прицелом украинских реактивных систем залпового огня HIMARS не имеет никакого военного смысла и Россия находится в своеобразной ловушке, сказал Федоров. Поэтому у России осталось два варианта развития событий. Первый - это перебросить войска из Донецкой области на юг Украины.

"Если перебросить значительные войска из Донецкой области в Херсонскую, чтобы там укрепить оборону, тогда возникаем проблема потери темпов наступления или вообще необходимости отступления из Донецкой области. Тогда установка Путина, его приказ будет не выполнен со всеми вытекающими из этого неприятностями для российских генералов и дипломатов", - пояснил Федоров.

Второй вариант - не перебрасывать войска и потерять плацдарм на правом берегу Днепра, считает эксперт.

О том, что у российской армии есть только два варианта - быть разгромленными или сдаться - говорит и аналитик Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Украинская армия проводит сейчас наступательную операцию, в ходе которой постепенно отрезает линии коммуникаций. Уничтожение мостов - это создание ситуации, когда россияне не смогут форсировать Днепр, им некуда будет отходить. Если посмотреть на карту, они сейчас находятся уже на волоске от полного окружения", - сказал он Настоящему времени.

(continued)… Russian terrorists shelled Shyroke, Prybuz'ke, Luch, Posad-Pokrovs'ke, Lyuboryrivka, Stepova Dolyna, Tavriys'ke and Oleksandrivka. Carried out airstrikes near Velyke Artakove, Bilohirka and Pot'omkyne.

–General Staff, Armed Forces of Ukraine, 06:00, 29 July 2022 pic.twitter.com/Kb7GZn5jww — Michael MacKay (@mhmck) July 29, 2022

Речь идет об огромной группировки, включая и Херсон, и Берислав, и аж до Высокополья. По разным оценкам, находится до 15 тысяч российских войск, говорит Самусь.

"Все эти войска находятся в ситуации, в которой они могут быть разгромлены или могут сдаться. У них в принципе другого выхода сейчас не будет... У них очень запаздывает управление, координация и принятие решений. Никто из российского руководства не решается дать команду российской группировке на правой стороне Днепра уйти оттуда на левую сторону", - сказал эксперт.

Даже оккупанты объявят об отступлении, то у них могут возникнуть проблемы с тем, через какие пути им отходить. “Они будут вынуждены либо бросать тяжелое вооружение и выводить личный состав, либо пытаться свести переправы, которые, конечно же, будут под огнем нашей артиллерии и авиации", - подчеркнул эксперт.

Контрнаступление невозможно без западного ПВО?

При этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что не может быть никакого наступления ВСУ без западных систем противовоздушной обороны. По его словам, украинскую армию необходимо вооружить на поколение выше, чем оккупантов.

"Украине нужно немедленно получить системы ПВО, ведь без них контрнаступление невозможно. Например, для поставки систем NASAMS или ракет IRIS-T необходимо их производство, поэтому говорить об их отправке в Украину мы можем в лучшем случае в конце года. Из этого можно сделать вывод, что о мощном контрнаступлении речь пока не идет. Хотя при условии получения боевых самолетов ситуация могла бы быть другой", - цитирует его Униан.

Впрочем военный эксперт Денис Попович считает, что контрнаступление ВСУ имеет совсем другую систему - непохожую на российскую. По его мнению, не стоит ожидать каких-нибудь танковых прорывов или концентрации артиллерийских ударов на определенных участках фронта.

"Я думаю, что основной сценарий контрнаступления ВСУ как раз состоит в том, что мы будем бить по мостам, переправам, уничтожать склады и командные пункты", - сказал эксперт в комментарии 24 каналу.

При таком варианте играет роль не численность украинской армии, а качество, уточнил специалист. Речь идет о точности артиллерии, использовании беспилотных систем и разведке.

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