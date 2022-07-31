Медики назвали самый полезный продукт для щитовидки 2 31.07.2022, 8:46

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Специалисты из США сделали неожиданное открытие.

Ученые из США сделали невероятное открытие — для здоровья сердца и сосудов нужно регулярно есть селедку. Этот продукт позитивно скажется на работе жизненноважных органов и систем.

Рыба чрезвычайно богата полезными веществами: микроэлементами, витаминами, нужными жирами аминокилотами, пишет cursorinfo.co.il.

Омега-3, которую многим людям приходится пить в виде БАДов, довольно много в обычной селедки. В ста граммах этой рыбы содержится не менее 2,5 граммов Омега-3. А ведь это при минимальной норме для взрослого человека — 1,5 грамма.

Cельдь также полезно есть и для здоровья кожи. Омега-3 в ней помогает быть ей более эластичной, что полезно для худеющих, защищает от преждевременных морщин. Кроме того, доказано, что сельдь помогает в профилактике болезней сердца, потому что помогает снижению триглицеридов, улучшают эластичность кровеносных сосудов, снижают очаги воспаления.

Сельдь важна и тем, что крайне богата йодом. Сто граммов этой рыбы способно перекрыть почти половину дневной дозы этого элемента, который так важен для щитовидной железы. А, учитывая, что в селедке еще и много селена (до 37 мг), который нужен этой железе, то эту рыбку можно назвать идеальным продуктов для здоровья щитовидки.

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