На месте Минского городища нашли необычный скелет 3 31.07.2022, 8:55

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Оборотень или динозавр?

Белорусский журналист, поэт и общественный активист Глеб Лободенко в своем Facebook приглашает волонтеров поучаствовать в раскопках городища на Менке. По одной из версий, именно там располагался исторический Менск, давший название современной столице Беларуси. Активист также опубликовал фото странного скелета, который удалось найти работающим там сейчас волонтерам.

«Сёння на раскопках на менскім замчышчы знайшлі дыназаўра. Ці ваўкалака. Навука пакуль не вынесла канчатковы вердыкт, — пошутил Лободенко. — Чэрап пасля даследаванняў паабяцалі перадаць у музей «Стары Менск»!

Также активист написал, что на раскопках не хватает волонтеров — для полноценной работы нужны 10−15 человек, а недавно в команде было всего три.

«Такімі тэмпамі можна не паспець да восені самае важнае — дайсці да асновы вала і ўзяць на аналіз фрагмент дрэва, з якога зроблены каркас [замчышча]. Гэта з вялікай верагоднасцю дазволіць удакладніць узрост Менска і, хутчэй за ўсё, значна «састарыць» сталіцу», — объяснил Лободенко важность работы на городище.

Активист просит желающих приезжать на раскопки в ближайшее время с 10 до 15 часов, предварительно позвонив (связаться с Глебом Лободенко можно в его Facebook), так как работы идут не каждый день. Необходимый инвентарь обещают выдать на месте. Место раскопок — на верхней площадке вала, возле валуна «Тут у Х стагоддзі пачынаўся Менск». Само городище находится возле деревни Городище, в 7 км от МКАД к юго-западу от Минска, неподалеку от музея народной архитектуры и быта в Строчицах. Подробные способы добраться до места можно найти по ссылке.

Раскопки в городище на Менке идут уже 90 лет, там найдены тысячи экспонатов (часть из них можно увидеть в музее «Стары Менск»). Они помогают понять, как жили наши предки тысячу лет назад, в эпоху Полоцкого княжества и зарождения белорусской государственности. По одной из версий историков, именно этот населенный пункт дал свое имя городу на месте впадения Немиги в Свислочь — современному Минску.

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