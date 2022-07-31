В Гватемале обстреляли делегацию президента
- 31.07.2022, 9:01
- 1,218
Накануне был задержан известный в стране предприниматель.
В департаменте Уэуэтенанго Гватемалы совершено нападение с использованием огнестрельного оружия на делегацию президента Алехандро Джамматтеи.
Об этом сообщает Sonora.
Незадолго до нападения прокуратура Гватемалы задержала известного предпринимателя, основателя ряда СМИ Хосе Рубена Самору по обвинению в отмывании денег, вымогательстве и торговле влиянием.
Джамматтеи 66 лет. Он занимает пост президента с января 2020 года. Основатель и лидер партии "Вперед".