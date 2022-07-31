В Гватемале обстреляли делегацию президента 31.07.2022, 9:01

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Накануне был задержан известный в стране предприниматель.

В департаменте Уэуэтенанго Гватемалы совершено нападение с использованием огнестрельного оружия на делегацию президента Алехандро Джамматтеи.

Об этом сообщает Sonora.

Незадолго до нападения прокуратура Гватемалы задержала известного предпринимателя, основателя ряда СМИ Хосе Рубена Самору по обвинению в отмывании денег, вымогательстве и торговле влиянием.

Джамматтеи 66 лет. Он занимает пост президента с января 2020 года. Основатель и лидер партии "Вперед".

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