Российский пленный потерял сознание, просматривая кадры с пытками украинского военного 3 31.07.2022, 9:20

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Оккупантам показали два видео.

Российский пленный потерял сознание при просмотре видеозаписи пыток солдата Вооруженных сил Украины. Речь идет о видео, где российские оккупанты жестоко пытали пленного украинского военного, а затем убили его.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал украинский журналист Владимир Золкин. По его словам, не все россияне смогли досмотреть видео до конца.

"Я им сегодня показывал и ролик обстрела колонии в Еленовке, и ролик с издевательствами, который облетел сеть в последние дни… Я им сегодня показывал это видео, и один пленник во время просмотра этого видео просто рухнул в обморок", – рассказал журналист.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас – забрать из плена украинских воинов и выдать россиянам их военных преступников, которые в Украине содержатся согласно Женевской конвенции.

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