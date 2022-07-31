Как белорусы пробуют обойти длинные очереди на границе с ЕС 31.07.2022, 9:31

1,402

Велосипед — подходит, самокат — пока нет.

После снятия ряда ограничений на въезд в ЕС белорусы массово устремились в соседние страны Евросоюза. 25 июля на видео попала длинная очередь из автомобилей, собравшаяся на границе с Польшей. Как передавало «Еврорадио», некоторым гражданам приходилось ждать в очереди по 12 часов. А сегодня стало известно, что и платная электронная очередь, позволяющая забронировать дату и время для выезда из страны, на польском направлении растянулась на неделю вперед.

Многие белорусы не смирились с таким положением дел: на прошлой неделе начала появляться информация о необычных лайфхаках для более быстрого выезда за рубеж на личном транспорте. Журналисты zerkalo.io рассказали о них.

Как пишет гродненское издание s13.ru, теперь в пунктах пропуска, где работает электронная очередь, фактически существует две большие очереди для легковых машин. Первая — это бесплатная очередь, которая формируется из тех, кто приехал к границе без предварительной брони. Вторая — платная очередь, состоящая из тех, кто платит за конкретное время проезда к границе.

Также сообщалось, что перед пунктом пропуска водители теперь должны заехать на специально оборудованную площадку около границы (по крайней мере, так устроен порядок на пункте пропуска «Берестовица» в Гродненской области). Машина автоматически становится в виртуальную (электронную) очередь и ждет, когда ее водителя пригласят проследовать непосредственно в пункт пропуска. Информация об авто, которые должны ехать на границу, отображается на табло, установленном на этой площадке.

Однако если наличие собственного автомобиля за границей для вас не принципиально, существуют альтернативы, которые позволяют пройти границу значительно быстрее. Первая из них — велосипед.

Как пишет издание MOST, по правилам пересечения государственной границы Беларуси, физические лица помимо основных видов транспорта для пересечения границы могут также использовать этот двухколесный транспорт. При этом приезжающим на границу на велосипедах стоять в общей очереди с автотранспортом не нужно — можно сразу следовать на КПП.

В подтверждение этого факта ресурс опубликовал видео, которое, как утверждается, было снято в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой. «Двое граждан таким образом за 15 минут пересекли границу, когда другие стояли более длительное время», — утверждалось в подписи к ролику.

На ролике действительно были сняты двое взрослых мужчин, а также женщина в форме, похожей на форму Государственного таможенного комитета Беларуси. Причем если рядом с первым из путешественников был обыкновенный велосипед, то второй держал за руль детский транспорт с рамой розового цвета, явно не подходящий ему по размеру. Негативной реакции у сотрудников погранперехода на такой «лайфхак», судя по ролику, не было. А в конце видео заметно, как мужчины направляются по своему маршруту далее, из чего можно сделать вывод, что пересечь белорусскую границу таким образом им удалось.

Правда, ролик демонстрирует и явный минус такого способа пересечения границы — у обоих героев с собой практически не было багажа. Так, на владельце детского велосипеда можно рассмотреть лишь две небольшие сумки на ремне через плечо.

Загадкой остается, откуда второй из мужчин взял детский велосипед, на котором он вряд ли сможет нормально передвигаться, и что хозяин будет делать с транспортом уже после пересечения границы. Возможную разгадку можно найти в другом видео, опубликованном Telegram-каналом «Беларусь за МКАДом».

«Иностранец рассказал свою историю как он переходил белорусско-литовскую границу», озаглавлен ролик. В нем парень рассказывает о том, как проспал свой автобус из Минска в Вильнюс, откуда у него был запланирован перелет в Данию, и решил попытаться успеть к вылету, доехав до границы на такси. Однако пешком перейти белорусско-литовскую границу у него не получилось: пограничники сообщили, что сделать это можно лишь на автомобиле, грузовом тягаче, автобусе или велосипеде. Попутки брать путешественника в салон отказались, но способ все же нашелся.

«Смотрю по сторонам — в кустах валяются велики, которые предприимчивые местные, собственно говоря, для этой цели и используют, — рассказывает парень. — Я думаю: „Блин, ну, может быть, это чьи-то велики?“ Останавливается водитель фуры, говорит: „Бери велик — тот, который не пристегнут (потому что те, которые пристегнуты, они чьи-то <…>)“. Я смотрю, какие велики есть, — и нахожу непристегнутый детский ржавый BMX. Беру его — и начинается сюр. Время — полпервого дня, у меня полтора часа до вылета из Вильнюса, я на ржавом детском скрипучем велосипеде переезжаю государственную границу между Беларусью и Литвой. <…> Как впоследствии выяснилось, я мог проехать [на велосипеде] только белорусскую часть [пограничного контроля], а дальше просто катить велик рядом с собой, но я этого не знал, поэтому пилил на этом велике всю границу».

История парня, по его словам, закончилась хорошо: пройдя КПП, он не только успел в аэропорт, поймав от границы машину, но и перекусил перед полетом.

Но переезд границы на велосипеде — не единственный способ (по крайней мере, если речь о границе с Литвой). Все более популярными у горожан становятся электросамокаты. На днях издание «АвтоГродно» рассказывало о попытке гродненского ведущего праздников Андрея Ирхи переехать на таком транспорте в Польшу. Правда, в этом случае мужчина уже столкнулся с проблемами.

Идея поехать за границу на самокате у гродненца появилась, когда он попытался въехать в Литву на велосипеде. Подъезжая к литовскому пограничнику, он спросил: «К вам можно на велосипеде?». «Да хоть на самокате», — сказал пограничник, и тут Андрей задумался. А увидев самокатчика, который ехал из Друскининкая в сторону границы, Андрей понял, что пограничник не шутил. Тогда мужчина решил, что в следующий раз попробует таким образом пересечь границу с Польшей.

«Я взял свой самокат, загрузил его в машину и поехал в ПП „Берестовица — Бобровники“. Возле „Берестовицы“ припарковал автомобиль и поехал дальше на самокате», — рассказал Андрей.

Белорусские пограничники и таможенники пропустили самокатчика без проблем. А на польской территории начались вопросы.

«У первого польского шлагбаума ко мне выбежал пограничник со словами: „Пан, у тебя права есть, а техпаспорт на самокат?“ Ничего этого у меня с собой не было. Права оставил в машине, а техпаспорта на самокат никогда и не было. Пограничник порекомендовал мне разворачиваться и ехать в Беларусь, но все же разрешил попробовать проехать дальше», — поделился Андрей.

Самокатчик стал в очередь с автомобилями и вскоре к нему подошел еще один польский пограничник. Он уточнил, есть ли водительские права, и без них пропускать отказался со словами: «На велосипеде бы пропустил, а на самокате нельзя». В итоге парень подсел вместе с самокатом в одну из попуток.

На обратном пути он столкнулся с аналогичными проблемами. Приехав к границе на попутке, мужчина вновь направился к польскому КПП.

«Когда я подъехал к шлагбауму, ко мне опять вышел польский пограничник и снова сказал, что на самокате нельзя. Еще и штраф хотел дать за то, что, пока я ехал к нему, поднял трубку телефона и ответил на звонок. Но обошлось», — вспомнил путешественник. Вновь пришлось искать попутку, и такой человек нашелся. Самокат загрузили в багажник, проехали польский пункт пропуска, а белорусский Андрей захотел пройти на своем транспорте.

«Белорусские пограничники решили отправить меня на углубленный осмотр, где уже стояла очередь из автомобилей, а каждую проверяли по минут 40−50. Полтора часа пришлось прождать в очереди, стоя на самокате, а затем меня проверили, и я поехал дальше в Беларусь», — рассказал он о развязке своей необычной истории. От планов поехать на самокате в Литву Андрей так и не отказался.

Возможно, вскоре изменится и отношение к самокатам польских пограничников — недавно в этой стране приняли новую редакцию ПДД, по которой такой транспорт признан полноценным участником дорожного движения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».