Украинские бойцы эффектно «догнали» из ПТУР убегавший вражеский танк 1 31.07.2022, 9:37

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Российский Т-80 проиграл состязание с «холодноярцами».

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российский танк Т-80. Как ни старались оккупанты, но убежать от украинской противотанковой управляемой ракеты не смогли.

Видео эффектной охоты на российский танк выложил волонтер Роман Доник. На нем видно, как украинские военные точным выстрелом прервали спринтерский "забег" вражеского танка.

"Российский танк Т-80 быстрый. Очень быстрый. Но спринтерский забег под Изюмом, ПТУРу "холодноярцев" он проиграл. 93 ОМБр быстрее. Парочку россиян из списка на питание вычеркнули. Один не захотел становиться автомобилем, поэтому сбежал "своих не бросив", – подписал видео Роман Доник.

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