Политолог: Кадыров понимает, что в любой момент хватка Кремля может ослабнуть 31.07.2022, 9:50

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И тогда начнутся непредсказуемые события.

Существует очередность обмена российских военнопленных из Украины. В интересах Кремля в первую очередь россияне хотят забрать выгодных для себя пленных солдат. Речь идет о "кадыровцах".

Как рассказал в эфире проекта FreeДом российский политолог Михаил Савва, такой интерес со стороны Российской Федерации именно к "кадыровцам" не удивляет.

"Это чрезвычайно важно для главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, а он имеет очень большое влияние на обитателей Кремля. Это - вопрос престижа Кадырова", - объясняет Савва.

По словам политолога, для главы Чечни сохранить своих бойцов - это еще и задача на будущее. Он уверен, что Кадыров активно готовится к социально-политической нестабильности России.

"Он (Кадыров, - ред.) понимает, что в любой момент хватка Кремля может ослабнуть. Так уже было в истории РФ. И тогда начнутся непредсказуемые события. В этом случае лично ему понадобятся преданные бойцы", - говорит Савва.

В то же время меньше всего в Кремле заинтересованы в обмене пленными из дальних регионов. Речь идет о бурятах, представителях Дальнего Востока.