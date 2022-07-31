На белорусской ферме назревает новый скандал из-за коров

На белорусской ферме назревает новый скандал из-за коров2
- 31.07.2022, 9:58
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Никогда такого не было и вот опять.
Пропагандисты БТ сняли новый репортаж про «об…ных коров».
«Посмотрите в каких условиях содержатся животные всего в 20 километрах от Гомеля», — пишет местное издание «Флагшток».
Напомним, что в 2019 году Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО под Шкловом. Диктатор тогда сравнил коровники с Освенцимом. После скандала последовал ряд громких отставок в правительстве, в частности, был снят с должности министр сельского хозяйства Леонид Заяц.