Американец купил лотерейный билет на заправке и выиграл один из крупнейших джек-потов 1 31.07.2022, 10:08

Житель США стал обладателем 1,337 миллиарда долларов.

Мужчина, купивший лотерейный билет Mega Millions на заправке в пригороде Чикаго, выиграл 1,337 млрд долларов. Джекпот является третьим по величине лотерейным призом в стране.

Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина получит всю сумму, если согласится на ежегодные фиксированные выплаты. Таким образом на на выплату всей суммы уйдет 29 лет.

Если же победитель хочет забрать выигрыш наличными, то по условиям лотереи он получит лишь 780,5 млн долларов.

Добавим, что шансы на выигрыш джек-пота в Mega Millions равны 1 к 302,5 млн.

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