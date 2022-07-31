Мать политзаключенного: Многие говорят спасибо, что воспитала такого сына 31.07.2022, 10:12

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Герой «пинского дела» Игорь Соловей: водитель автобуса, который не умеет лицемерить.

— Игорь с детства не выносит обмана, — тяжело вздыхает мать политзаключенного Игоря Соловья.

Женщина рассказала «Салідарнасці» о своем сыне и как переживает разлуку.

— В 1994 году в нашей семье прониклись идеями БНФ. Игорь еще ребенком слышал все эти разговоры. Повзрослев, сам стал членом «Молодого фронта», — вспоминает Мария Соловей. — В 2006 году сын собирал подписи за Александра Милинкевича и потом получил 10 суток за «Плошчу». В Минск он тогда поехал заранее, боялся, что в день выборов туда будет трудно попасть.

Конечно, я понимала, чем все закончится. Пыталась ли отговорить? Нет. Игорь — человек убеждений, он от своего не отступится: если решил, значит, решил.

Всегда готовый отстаивать свое мнение и бороться с несправедливостью, и в августе-2020 Игорь не смог молча сидеть дома.

— 9 августа вечером он, как и тысячи других пинчан, пошел к горисполкому, чтобы узнать результаты подсчета голосов. В тот вечер много людей были жестоко задержаны.

Но Игорь тогда ушел раньше и вернулся домой. Потом его якобы увидели у кого-то на фото в телефоне и задержали уже дома 3 сентября, — рассказывает мать.

Политзаключенный Игорь Соловей стал одним из фигурантов «пинского дела». Его приговорили к 6 годам колонии усиленного режима.

— Во время обыска у сына конфисковали мобильный телефон и ноутбук. Я все это потом увидела в магазине и выкупила. То, что этим людям дали такие сроки, — немыслимо. Кроме этого, им насчитали выплатить огромный моральный ущерб сотрудникам милиции, хотя избиты были именно те, кого задерживали, особенно в первый вечер, — говорит Мария.

По «пинскому делу» в апреле 2021 года 14 человек приговорили к большим срокам заключения — от 5,5 до 6,5 лет. Потерпевшими выступили 109 сотрудников милиции и чиновников, которые в общей сумме требовали от политзаключенных около 530 тысяч рублей компенсации.

Силовики свои моральные страдания обосновывали тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали тревогу».

Из 14 обвиняемых трое вообще не признали вину, даже частично, в том числе Игорь Соловей. 26 января 2022 года в Бобруйской ИК №2, где он отбывал срок, состоялось судебное заседание, в результате которого политзаключенному на два года сменили режим на строгий тюремный, якобы за систематическое нарушение дисциплины.

— Сейчас Игорь сидит в тюрьме в Жодино (крытая тюрьма — СТ №8). Ему все запрещено: передачи, посылки, свидания. Разрешены только письма, в месяц один разговор по телефону и 32 рубля на отоварку. Что можно купить на эти деньги, не имея ни посылок, ни бандеролей, никакой поддержки со стороны? — переживает Мария.

Игорь учился по программе Калиновского в Польше по специальности политолог-журналист. Но журналистом молодому человеку с активной гражданской позицией поработать не удалось.

— Последнее время он работал водителем, сначала автобуса, потом на хлебозаводе. Его вынудили уволиться, потому что сын никогда не скрывал своих политических взглядов. Он не умеет и не будет лицемерить, даже если знает, что это может пойти ему не на пользу. Такой принципиальный.

Хотя водителем автобуса работать ему очень нравилось. Еще ему понравилось в армии, отслужив, он даже остался по контракту на два года. Кстати, присягу он, единственный из всех призывников, принимал на белорусской мове.

Со школьных лет сын очень любит историю. Ему повезло с учительницей, они общались и после школы. Она ему и сейчас пишет.

Особенно много времени Игорь уделял изучению истории родных мест. Вместе с такими же неравнодушными ребятами они нашли у нас здесь старинные родники, все облагородили, сделали настоящими достопримечательностями и выпустили о них альбом «Сохраним родники Пинского Полесья».

Прошли по следам известной американской исследовательницы и путешественницы Луизы Бойд, которая в 1934 году приезжала сюда. Именно она США и всему западному миру открыла красоты Пинского Полесья.

Наши активисты при поддержке американского посольства создали очень красивый альбом «Полесье Луизы Бойд». Игорь выступил консультантом при создании этого альбома. Один экземпляр хранится в нашем музее.

Вообще Игорь с детства был очень любознательным, изучал не только историю, но и географию, уже взрослым увлекся астрономией, постоянно покупал какие-то книги про звезды.

И сейчас все время шлю ему книги, он просит не художественную литературу, а только научные, — делится мама.

Последний раз она видела сына во время судебного процесса больше года назад.

— Я была на всех судах, нас приютили в Бресте совершенно незнакомые люди. Тогда увидела Игоря второй раз после задержания, до этого как-то нам давали еще одно свидание.

Мне показалось, что сын почти не изменился. Во время всего процесса поддерживал ребят, особенно младших. Знаю, что он везде морально поддерживает тех, с кем находится рядом.

Постоянно в письмах просит, чтобы я через родных тех, кого судили вместе с ним, передавала им приветы и теплые слова.

Очень переживает за единственную женщину, которая также была осуждена по этому делу, — Елену Мовшук, многодетную мать. Все время о ней спрашивает.

Вообще, настроения в письмах у него бывают разные. Иногда ему кажется, что о политзаключенных все забыли.

Пишет длинные послания, по 8 страниц два раза в неделю. И я их очень жду, — говорит Мария.

Игорь Соловей находится в заключении уже два года. За это время умер его любимый кот.

— Как ни странно, но меня саму поддерживают больше чужие люди, чем свои. Общаемся с родителями других политзаключенных. Про Игоря спрашивают и соседи, и мои коллеги, и просто незнакомые люди. Многие говорят мне спасибо за то, что я воспитала такого замечательного сына.

Игорь — холостяк, я надеялась, что он женится за эти годы. Очень хочется, чтобы ни ему, ни остальным политзаключенным не пришлось сидеть весь срок, — говорит Мария Соловей.

Куда писать Игорю: Следственная тюрьма №8. 222163, г.Жодино, ул. Советская, 22А. Игорю Юрьевичу Соловью.

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