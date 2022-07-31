ВДВ в России больше нет: как Путин «угробил» свои элитные войска 31.07.2022, 10:21

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Русские десантники понесли огромные потери в первые недели полномасштабной войны в Украине.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в России теперь фактически отсутствуют ее знаменитые воздушно-десантные войска (ВДВ). Этот род войск понес огромные потери в первые недели полномасштабной войны в Украине.

Об этом Геращенко сказал 30 июля в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он отметил, что ответственность за ликвидацию такого большого количества российских десантников несет российский диктатор Владимир Путин.

"Их Путин угробил в первые недели наступления на Украину, бросая их без нужной поддержки на штурмы аэропортов Гостомель, в Васильевке", – рассказал Геращенко.

В подтверждение своих слов он сообщил, что на территории РФ быстрыми темпами растет количество могил вокруг крупнейших городов. Особенно это заметно в тех населенных пунктах, где базировались дивизии воздушно-десантных войск – Рязань, Псков, Ульяновск.

Российские десантники в больших количествах отправились со "спецоперации" на родину "грузом 200", либо же остались в украинской земле.

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