ИП массово отказываются работать в Беларуси 31.07.2022, 10:24

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Стало известно, где отток с рынков стал максимальным.

В Беларуси индивидуальные предприниматели по-прежнему теряют рынок. В первом полугодии на них и физлиц приходилось 6,8% розничного товарооборота, сообщает Белстат. Годом ранее этот показатель был на уровне 7,4%. Остальная доля рынка приходится на торговые организации. Тем временем в Минске и трех областях сокращается число ИП, сообщает zerkalo.io.

Розничный товарооборот ИП и физлиц за январь-июне составил почти 2,2 миллиарда рублей. Эта сумма на 10,5% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2021-го.

На начало июля в Беларуси насчитывалось 271 549 предпринимателей, сообщает Белстат. Это на 1% меньше, чем на начало года. Число предпринимателей за шесть месяцев сократилось в Минске (-0,4%), а также в трех областях — Гомельской (-0,7%), Брестской (-0,4%), Витебской (-0,3%). В остальных регионах — скромный прирост.

Если смотреть по сферам деятельности, то заметнее всего число ИП за шесть месяцев этого года сократилось в профессиональной, научной и технической деятельности — на 2,5%. К примеру, в информации и связи снижение количества предпринимателей за этот период было на уровне 1,3%.

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