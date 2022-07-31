ВСУ приготовили оккупантам ловушку в Херсонской области 31.07.2022, 10:35

Российские войска будут уничтожать по методикам войны четвертого поколения.

Одним из вариантов ведения контрнаступательной операции ВСУ на херсонском направлении может быть создание ловушки для российских войск, считает военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Радио НВ Жданов рассказал, что Вооруженные силы РФ не могут не перебрасывать в Херсон и область свои войска для того, чтобы пытаться удержать город, в то же время ВСУ методично уничтожают транспортные артерии, в том числе Антоновский мост.

«И когда они зайдут, тогда остальные мосты будут просто разрушены, захлопнется ловушка. А дальше будет планомерное уничтожение или принуждение за счет огневого воздействия этой группировки либо к бегству, либо к сдаче», — уверен Жданов

По его словам, российские войска будут бежать только на личных плавсредствах без техники и вооружения.

«Технику и вооружение придется бросить, потому что мостов не будет, а бежать придется», — заявил эксперт.

Он рассказал, что в Херсонской области ВСУ используют не классическое контранступление.

«Это комбинированное контрнаступление в современных условиях ведения войны, когда не нужно делать трех- или пятикратное преимущество над противником и не нужно идти в лобовые атаки на позиции противника. Это именно огневой контроль над логистикой, над путями обеспечения войск противника и огневое влияние на саму группировку противника, доведение группировки противника до состояния небоеспособности как в моральном, так и в физическом плане. А дальше отдельные маневровые действия отдельных групп, штурмовые действия по отдельным объектам и таким образом продвижение вперед», — объяснил Жданов.

Он назвал это примером войны четвертого поколения.

«Это новейшие методики ведения войны, не лобовые атаки, а комбинированные средства воздействия на противника. Можно вспомнить войну в Персидском заливе, когда США не атаковали армию Саддама Хусейна, они таким образом сначала разогнали огневым влиянием, это была операция «Буря в пустыне», а затем была операция «Меч в пустыне», она была проведена в течение четырех суток. Они вошли, зачистили территорию, подвергавшуюся огневому поражению», — напомнил Жданов.

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