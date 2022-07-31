Эксперты назвали самый полезный овощ для крепких костей 31.07.2022, 10:39

4,480

Его советуют регулярно добавлять в свой рацион.

Многие люди сталкиваются с таким опасным для костей недугом как остеопороз. Оказывается, бороться с ним на ранних сроках и предотвратить его появление способно правильное питание. Кроме того, эксперты советуют регулярно добавлять в свой рацион лук.

Для того чтобы обогатить кости необходимыми витаминами, специалисты рекомендуют есть лук.

Об этом пишет Forbes.

В луке содержится большое количество противовоспалительных антиоксидантов под названием флавоноиды. Эти ферменты помогают защитить кости от различных опасных организмов и других угроз.

По словам медиков, ценными и полезными являются все виды лука. При этом желательно его употреблять свежим, в необработанном виде.

Работники Университета Берна в Швейцарии в своих исследованиях заметили, что лук способствует уменьшению потери костной ткани. Вещества в луковом соке способствуют укреплению костей, что в свою очередь предотвращает остеопороз. Поэтому специалисты порекомендовали лук в качестве общеукрепляющего средства для скелета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».