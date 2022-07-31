Под Гродно собака сцепилась с очень странным существом 6 31.07.2022, 10:49

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Что это было?

Сколько бы ни ловили и ни высматривали странных животных, на этом все равно не остановились. Интернет-портал NewGrodno опубликовал видео, на котором собака лает на какое-то удивительное существо.

Выглядит оно достаточно тщедушно, изможденно, облезло и совершенно не похоже на здоровое и бодрое животное. На видео заметно, как оно пытается спрятаться в зарослях, но при этом огрызается и норовит укусить собаку.

К ролику интернет-пользователи оставляют совершенно разные комментарии. Кто-то считает, что это зараженная подкожным клещом лиса и с нею псу нужно вести себя крайне осторожно, а кто-то вообще увидел тощую кошку.

Изображения мы показали специалистам одной из минских ветеринарных клиник. Как нам объяснили, по повадкам животное на видео на лису не похоже. Речь, скорее всего, идет о больной одичавшей собаке, которая может страдать от воспалительного заболевания кожи — демодекоза.

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