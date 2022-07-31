Британская разведка: Путин усилил давление на Лукашенко 4 31.07.2022, 11:00

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Диктатор придерживается линии Москвы в отношении войны против Украины.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России, а его заявления о долге Киева согласиться на требования Кремля - очередное свидетельство усиления давления Путина на белорусского диктатора.

Об этом говорится в отчете британской разведки, сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании.

"28 июля 2022 года Россия выпустила не менее 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси", - напоминают в разведке.

Это стало продолжением того, как Россия использовала белорусскую территорию для выполнения основных ударов после своей неудачной попытки захватить Киев в феврале.

Разведчики отмечают, что Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы в отношении войны против Украины, заявив 21 июля, что Киев должен принять требования России относительно прекращения войны.

"Его режим стал все более авторитарным с введением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его все более частые и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависимым от России", - считают британские аналитики разведки.

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