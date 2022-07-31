По призыву пловчихи Руты Мейлутите в Вильнюсе насыпали холм в честь украинских героев 1 31.07.2022, 11:06

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Литовцы массово поддержали объявленную акцию.

В вильнюсском парке Вингис люди своими руками насыпали холм и посадили на нем цветы. Это было сделано в знак солидарности с погибшими украинскими военными, сообщает delfi.lt.

Инициаторы перформанса "Вы-жить" стали литовская пловчиха Рута Мейлутите, фотограф Неринга Рекашюте, специалист по рекламе Аурелия Стрюже и журналистка Берта Тилминтайте.

На их призыв откликнулись неравнодушные люди.

"Насыпанный холм – символ не только смерти, но и возрождения, украшенный цветами он становится символом единства, любви и воплощения человечества. Мы призываем вместе насыпать холм и посадить на нем цветы, в память о всех погибших, тех, кто нашел пристанище в безымянных массовых могилах, всех, кто был лишен жизни. Этот ритуал – не только о мертвых, он касается и нас – живых. Этот процесс требует большого единства, близости, добра, человечности, это возможность возрождения. Во время этого перформанса особенно важно время и самоотдача каждого участника. Приглашаем участвовать в процессе как можно дольше, поскольку терпение и выносливость, монотонный ритм - вот суть процесса", – призывали организаторы.

Мероприятие должно было проходить ежедневно с 9 до 21 ч., пока процесс не будет завершен. Долго ждать не пришлось – в субботу вечером холм был обсажен цветами.

Сначала этот перформанс хотели провести в Украине, в Киеве, но потом от такой идеи отказались из-за опасности для мирного населения.

"С того дня как Россия напала на Украину ежедневно умирает и страдает множество людей. Агрессия, насилие, несправедливость и потери затмевают веру в человечность. Мы переживаем коллективную вину, неизвестность, неверие, траур, разочарование. Призываем побыть вместе и в ходе насыпания холма похоронить боль", – писали организаторы.

Участников акции призывали оказывать Украине и финансовую помощь. Собранные средства передадут фондам, предоставляющим гуманитарную помощь.

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