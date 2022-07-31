В Беларуси четвертый месяц подряд падают реальные зарплаты 31.07.2022, 11:10

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Заметнее всего зарплата снизилась в Минске.

В Беларуси четвертый месяц подряд падают реальные зарплаты. Эти выплаты рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги. По официальным данным в июне реальная зарплата в целом по стране упала на 4,2% к аналогичному периоду прошлого года, пишет «Беларусь за МКАДом».

Заметнее всего реальная зарплата в июне снизилась в Минске — на 6,2% к аналогичному месяцу прошлого года.

В Минской области этот показатель упал в прошлом месяце на 4,6%, в Могилевской — на 4,1%, в Витебской — на 3,1%, в Гомельской — на 3%, в Брестской — на 2%, в Гродненской — на 1,5%.

Если смотреть по сферам деятельности, то этот в июне реальная зарплата заметно упала в здравоохранении — на 11,8% к аналогичному периоду прошлого года. Так, у врачей падение составило 14,3%, а у среднего медперсонала — 14,5%. В лесоводстве и лесозаготовке реальные зарплаты в прошлом месяце снизились на 11,6%, в промышленности — на 3,8%, в строительстве — на 8,5%. В образовании этот показатель был в плюс на 4,2%.