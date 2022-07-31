Россия включила режим самоликвидации 7 Александр Сотник

31.07.2022, 11:12

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Процесс будет проходить в турбо-режиме.

Часто слышен вопрос: «А почему только сейчас проснулись? Почему раньше не признавали РФ государством – спонсором терроризма?»

Все просто. РФ была настолько интегрирована в мировую экономику, что просто так наказывать весь бизнес, завязанный на Россию – это стрелять по собственным ногам.

Поэтому после 24 февраля все развивалось не плавно, но ступенчато и логично. Сначала первый пакет санкций, потом второй, третий и т.д. С уходом из России брэндов, транснациональных корпораций, с обозначением жесткого тренда, что это – надолго, если не навсегда.

Когда стало понятно, что пещера включила турбо-режим по самоликвидации через войну с Украиной и ядерный шантаж Запада, когда случились Буча и Ирпень, а уровень преступлений против человечности зашкалил, и мировой общественностью было произнесено слово «геноцид» - прозвучал еще один «звоночек» для оставшегося в пещере бизнеса: уходите срочно, потому что если останетесь – подпадете под санкции, ибо сотрудничество с государством – спонсором терроризма будет равнозначно соучастию в терроре.

Проще говоря, бизнесу было дано временное окно возможностей (разумеется, с финансовыми потерями, но тут уж ничего не поделать), и теперь это окно будет стремительно закрываться. Время возможностей на исходе.

После признания Госдепом (а оно будет непременно) России государством – спонсором терроризма любой (юридические и физические лица), кто платит налоги в казну РФ и прямо или косвенно сотрудничает с этим государством, подпадет под санкции.

Любое соприкосновение с этими «прокаженными» будет иметь санкционное последствие. Слова канцлера Австрии Нехаммера о том, что эмбарго ЕС на российский газ является невозможным – всего лишь последние попытки шредеризированных лоббистов Кремля отработать щедро проплаченные выступления на международной арене. Скоро они «отквакают свое» и примут суровую реальность как должное.

А у России, как у ракового больного, ожидается очередное «ухудшение качества жизни». Тоже ступенчатое.

Александр Сотник, «Фейсбук»

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