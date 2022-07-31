В Борисове пенсионерка на полдня застряла на балконе — МЧС отказалось ее спасать 7 31.07.2022, 11:19

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На помощь пришли обычные прохожие.

С борисовской пенсионеркой Анной Солдатовой случилось неприятное происшествие: она оказалась на полдня заперта на собственной лоджии. В МЧС ей ответили, что спасатели по таким случаям не выезжают. В конце концов женщину вызволили неравнодушные прохожие, пишет газета «Адзінства», куда борисовчанка прислала свою историю.

По словам Анны, она вышла на лоджию, чтобы притенить цветы от солнца:

— Все окна в квартире были открыты. Когда я вышла, дверь вдруг сильно хлопнула от сквозняка, и защелка изнутри закрылась. Я оказалась заперта. Как ни старалась открыть дверь – не получалось.

В «ловушке» женщина провела полдня — воды у нее не было, а пить очень хотелось. Не было и телефона — пришлось звать на помощь прохожих, но все торопились по своим делам.

Наконец на просьбы о помощи откликнулись парень и девушка. Они позвонили в МЧС, но там ответили, что спасатели по таким случаям не выезжают.

— Разве это правильно? Ведь я была заперта на лоджии на третьем этаже! Неужели со мной там должно было что-то случиться, чтобы приехали? Соседей рядом тоже никого не было: время рабочее, — возмущается Анна.

В конце концов женщина вспомнила, что на даче у нее есть запасной ключ от входной двери, и попросила молодых людей сходить туда и найти его. После долгих поисков ребята принесли ключ и вызволили пенсионерку.

По словам Анны, об этой истории она написала для того, чтобы поблагодарить своих спасителей и предостеречь остальных:

— Знать бы мне наперед, что такое возможно, этого бы не случилось: 40 лет прожила в квартире, а такой вот случай впервые. А написала об этом, чтобы другие не повторили моей ошибки.

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