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Спецназ СБУ ликвидировал спрятавшихся в кустах российских захватчиков

  • 31.07.2022, 11:45
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Спецназ СБУ ликвидировал спрятавшихся в кустах российских захватчиков

Оккупанты провалили экзамен по маскировке.

Бойцы Службы безопасности Украины наравне с Вооруженными Силами уничтожают оккупантов на украинской земле. Спецназовцы ЦСО "А" СБУ показали, как последние несколько дней уничтожали российскую технику и корректировали артиллерийский огонь по минометным расчетам российских оккупантов.

Видео было опубликовано в Telegram-канале СБУ. На кадрах видна работа ударных дронов и украинской артиллерии по захватчикам.

"Сидели россияне в кустах и думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеские БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", - отметили в Службе.

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