Семь мифов о похудении, в которые пора перестать верить навсегда 31.07.2022, 11:51

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Иногда желание сбросить лишний вес просто затуманивает рассудок.

Каждый, кто хоть раз пытался соблюдать диету, знает, что простого способа быстро сбросить килограммы просто не существует. Однако люди продолжают вестись на многие мифы о похудении.

Издание Techinsider разбирает самые популярные из них.

Иногда желание сбросить ненавистный вес просто затуманивает рассудок, и вот вы уже экспериментирует с сомнительными советами из сети. Но эти распространенные рекомендации — всего лишь миф.

На диете стоит есть лишь обезжиренную пищу

Многие люди думают, что выбор в пользу обезжиренных вариантов их любимых продуктов может помочь им сбросить вес. Например, творог с 0% жирности или торт, который был приготовлен из обезжиренных продуктов. Однако исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что диеты с низким содержанием жиров связаны с развитием метаболического синдрома. Это состояние может вызвать диабет, ожирение и гипертонию.

Проблема в том, что многие продукты, помеченные как обезжиренные, по-прежнему содержат много жира, например майонез. У многие часть жира может быть заменена сахаром или солью, чтобы продукт продолжал иметь хоть какой-то вкус.

Нам всем нужно немного жира в нашем рационе, так как он помогает нам усваивать витамины. Жир является важным питательным веществом, играющим фундаментальную роль в ряде процессов в организме, и должен составлять часть сбалансированной диеты.

Питание по принципу «часто, но мало»

Сторонники такого питания, при котором вы едите небольшими порциями, но чаще трех раз в день, уверены, что это разгоняет метаболизм и контролирует уровень сахара в крови.

Однако исследования пациентов, перенесших бариатрическую операцию, показали, что такое поведение было связано с увеличением веса в долгосрочной перспективе. Систематический обзор 2021 года также показал, что частое питание связана с потерей контроля над приемом пищи, а также с потенциальными расстройствами пищевого поведения.

Можно есть много, пока много занимаешься спортом

Это правда, что для похудения вам нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете. И физические упражнения могут быть эффективным способом сжечь эти калории.

Однако просто есть все, что вы хотите, в надежде, что вы сожжете все это в тренажерном зале или на беговой дорожке, — это не здоровый образ жизни. Помимо этого нездоровая пища и сладкие закуски могут увеличить риск сердечных заболеваний, кариеса и диабета 2 типа.

Углеводы — зло

Углеводы, если их употреблять в нужных количествах и как часть сбалансированной диеты, не приведут к увеличению веса. Они также играют важную роль в организме! Превращаясь в глюкозу, они дают вам энергию.

Так же, как и в случае с жирами, важен тип и количество углеводов. Рафинированные, обработанные углеводы, такие как белый хлеб, макароны и рис, могут быстро повышать уровень глюкозы, что приводит к неизбежному падению уровня энергии и тяге поесть еще. В то время как углеводы из цельного зерна, богатые клетчаткой, или углеводы на основе бобовых и с высоким содержанием белка высвобождают энергию медленнее и заставляют вас дольше чувствовать себя сытым.

Ничего вкусного на диете!

Ничего не случится, если вы позволите себе перекусить одним куском торта, однако такая закуска только разогреет ваш аппетит, поэтому ученые советуют выбирать полезные лакомства, например, орехи.

Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что люди, которые выбрали высокобелковую и здоровую жирную закуску из смеси лесных орехов, в отличие от кренделей с высоким содержанием углеводов, чувствовали себя более удовлетворенными после перекуса. У них также была более низкая частота сердечных сокращений.

Добавьте фрукты в греческий йогурт, сделайте свой собственный микс из орехов или добавьте немного тертого сыра в домашний попкорн для пикантного вкуса. Эти закуски будут намного полезнее!

Некоторые продукты и БАДы сжигают жир

Эта идея очень заманчива, что определенные продукты могут сжигать жир. Однако ни одно исследование не подтверждает этого.

В систематическом обзоре и мета-анализе 2021 года, в журнале Nutrition and Health, была рассмотрена эффективность жиросжигающих добавок. Авторы не нашли ни в одном из исследований доказательств того, что добавки для сжигания жира были более эффективными, чем занятия спортом в сочетании с диетой.

Отказ от глютена ускорит процесс потери веса

В последние годы все большую популярность приобретает отказ от глютена. Но сегодня нет убедительных доказательств того, что это приводит к потере веса.

Дело в том, что когда многие отказываются от глютена, они просто начинают питаться правильнее, что и сопровождается потерей веса. Люди едят меньше обработанных продуктов и сладких лакомств, а также больше фруктов и овощей.

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