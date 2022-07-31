В бункере Путина назревает политический взрыв 31.07.2022, 11:59

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Настроения в Кремле приближаются к переломному моменту.

В окружении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина назревает политический "взрыв". Он произойдет после освобождения Херсона от оккупантов.

Такое мнение в интервью журналистке Наталье Влащенко озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что сейчас Путин всеми силами пытается добиться прекращения огня и перемирия, чтобы "сохранить лицо".

"Разочаровавшись в Макроне, Шольце и Драги, которые "провалились" своим визитом 16 июня в Киев, теперь Путин назначил нового переговорщика (президента Турции Реджепа Эрдогана. – Ред.), – отметил Пионтковский.

При этом сам Путин или "какая-то группа ультрафашистов", которая критикует главу Кремля за трусость, ужесточает террористические акты, "которые делают миссии любого Эрдогана невозможными", говорит политолог.

"Что-то там творится у них очень серьезное в бункере, назревает какой-то политический взрыв, и весь этот нарыв, конечно, взорвется при освобождении Херсона. Освобождение Херсона – это важное в военном плане операция, но гораздо важнее в политическом и психологическом", – подчеркнул Пионтковский.

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