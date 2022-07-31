В школах Минска вводят странное новшество 31.07.2022, 12:03

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Зачем нужен «ученический билет»?

В 2022—2023 учебном году в школах и гимназиях Минска планируют поэтапно ввести ученический билет, сообщают сайты некоторых учебных заведений столицы. Это будет документ, с помощью которого дети смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и расплачиваться в «умном буфете», пишет zerkalo.io.

Ученический билет станет одинаков для всех детей из минских школ и гимназий. Разработали его сами школьники. Документ будет представлять собой пластиковую карту с указанием ФИО ребенка, даты рождения и его большим фото. Кроме того, каждой «карточке» присвоят свой уникальный QR-код.

— Ученический билет не является банковской платежной картой, но платежный функционал может обеспечиваться сервисом «Оплати», разработчиком которого является «Белинвестбанк», — уточняют на сайте гимназии № 17 Минска.

Так для чего же нужен ученический билет?

У него несколько функций:

пропуск в школу,

проездной в общественном транспорте (бумажные справки больше брать не придется),

читательский билет в школьной библиотеке,

возможность оплаты в «умных буфетах» (его «фишка» — возможность купить булочку или йогурт ребенок сможет с помощью личного QR-кода).

В будущем, пишут разработчики, «карточку» начнут использовать еще и как дисконтную карту при посещении культурно-массовых мероприятий.

При этом у каждого ученического билета будет свой срок действия. Это периоды с 1 по 4 класс, с 5-го по 9-й, с 10-го по 11-й.

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