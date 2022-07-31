Какие дома можно купить в грибных местах Беларуси от $13 тысяч 3 31.07.2022, 12:20

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Есть варианты с бассейном, пати-зоной и живым павлином.

Журналисты realt.by подобрали варианты домиков в Воложинском районе, недалеко от МКАД-2. Леса в той местности хвалят грибники. Есть недорогие дачи или варианты для круглогодичного проживания.

С/т Мостовик

Дача в 20 километрах от МКАД в Гродненском направлении. Кроме грибного леса, недалеко от садового товарищества есть и озеро. Хорошее транспортное сообщение.

В домике три жилых комнаты, все с деревянной отделкой и полом. Есть сухой вместительный погреб. Двойные оконные блоки и балкон на втором этаже. Отопление в доме печное, есть электричество, вода сезонная. Туалет на улице. Участок — 5 соток. Ухоженный и выровненный, с плодовыми деревьями, кустарниками и другими растениями. Огорожен забором из сетки.

Стоимость дачи — 13 500 долларов.

Деревня Тишковщина

Бревенчатый дом продается с максимально неожиданным бонусом — живым павлином. Хозяева считают, что он «придает аутентичности и неповторимости данному дому и участку». 35 километров от МКАД в Раковском направлении.

В доме есть электричество и газ, отопление печное, санузел на улице. На участке находится погреб и сарай, а также передвижная баня, зона для барбекю и пристроенная беседка для отдыха. В объявлении написано, что хозяева оставляют «все, что находится в доме и на участке, начиная от посуды, заканчивая спутниковым телевидением с приставкой Sony PlayStation».

Стоимость дома — 39 000 долларов

Деревня Родники

Сборно-щитовой дом, обложенный кирпичом, в 40 километрах от МКАД в Раковском направлении.

Отопление печное, центральный водопровод (вода введена в дом), канализация местная, тоже введена в дом. Газ и электричество — рядом по улице. В кухне печь, газовая плита, работающая от баллона Дом подойдет для круглогодичного проживания. В доме три жилые комнаты. Окна новые ПВХ, осталось поставить двери. На участке в 12 соток плодородная земля, растут плодовые деревья и кустарники. Есть большая теплица, погреб и хозпостройки.

Стоимость дома — 23 тысячи долларов.

С/т Ислочь-Киевец

Двухэтажный блочный дом для круглогодичного проживания в 40 километрах от МКАД.

Дом утепленный, эргономичный, площадью больше 130 «квадратов». Отопление — электрическое, вода — центральная, канализация —местная.

На первом этаже расположена кухня, гостиная, сауна и санузел с душевой. На первом этаже есть сауна с просторной комнатой отдыха. На втором этаже 2 спальни, зал с камином и санузел с душевой. В каждой комнате установлены батареи, окна — стеклопакеты. На участке оборудована пати-зона с душем, бассейн и лаунжзона. На террасе организована маленькая кухня и есть печь гриль-барбекю.

Стоимость дома — 59 тысяч долларов.

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