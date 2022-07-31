Налог на квартиру в Беларуси: названо точное число плательщиков 1 31.07.2022, 12:38

2,106

Части владельцев удастся этого избежать.

Налог на первую квартиру в Беларуси заплатят почти 1,5 млн человек.

Всего в базу вошли 2,2 млн квартир, однако часть владельцев будут освобождены от уплаты, сообщает «Беларусь головного мозга».

Как сообщил начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, платить не придется пенсионерам, инвалидам 1-й и 2-й групп, многодетным родителям, военным срочной службы, детям, недееспособным лицам.

Точную сумму, которую планирует выручить режим от введения налога, Ковалевский назвать затруднился. Оплата за конкретную квартиру будет зависеть от метража и населенного пункта, в котором она расположена. Самые большие счета предъявят минчанам.

Новый налог (ранее беларусы платили только за владение двумя и более квартирами) в очередной раз показывает, насколько «хорошо» обстоят дела в экономике страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».