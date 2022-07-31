Из-за санкций лукашисты рискуют остаться без БМЗ

Из-за санкций лукашисты рискуют остаться без БМЗ3
- 31.07.2022, 12:46
- 3,212
Рабочих уже начали готовить к массовым сокращениям.
После введения санкций за поддержку военной агрессии режима Лукашенко на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине появились лишние работники, сообщает «Флагшток».
Им предлагается переобучиться на новую профессию и искать себе работу на предприятиях металлургического холдинга.
Ранее «Флагшток» называл основные проблемы БМЗ: потеря рынка сбыта в ЕС (44% объема производства в 2021 году), технологическая зависимость от развитых стран, значительная закредитованность.