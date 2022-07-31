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Из-за санкций лукашисты рискуют остаться без БМЗ

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  • 31.07.2022, 12:46
  • 3,212
Из-за санкций лукашисты рискуют остаться без БМЗ

Рабочих уже начали готовить к массовым сокращениям.

После введения санкций за поддержку военной агрессии режима Лукашенко на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине появились лишние работники, сообщает «Флагшток».

Им предлагается переобучиться на новую профессию и искать себе работу на предприятиях металлургического холдинга.

Ранее «Флагшток» называл основные проблемы БМЗ: потеря рынка сбыта в ЕС (44% объема производства в 2021 году), технологическая зависимость от развитых стран, значительная закредитованность.

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