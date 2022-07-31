Карнаухов побил 30-летний рекорд Беларуси в беге на 1500 метров 3 31.07.2022, 12:54

Предыдущий был установлен в 1992 году.

В рамках состоявшегося в Минске последнего этапа Белoрусской легкоатлетической лиги Илья Карнаухов установил новый рекорд Беларуси на беговой дистанции 1500 метров. Он преодолел указанное расстояние за 3:35:95, сообщает «Трибуна».

Предыдущим рекордом было время, показанное 30 лет назад (в 1992 году) Азатом Ракиповым – 3:36:16.

Отметим, что в феврале Карнаухов также установил рекорд Беларуси, преодолев эту же дистанцию в помещении за 3:38.47.