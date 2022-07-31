«Били изнутри!»: в Севастополе запаниковали из-за «удара» по штабу Черноморского флота РФ 7 31.07.2022, 13:01

4,422

Жители города заподозрили обман пропаганды.

Российские оккупанты заявили, что в штабе Черноморского флота РФ прозвучал взрыв, захватчики сразу же начали разгонять информацию об "атаке украинского беспилотника". Из-за "атаки" во временно оккупированном Севастополе отменили "празднование дня флота", севастопольцы в панике, сообщает obozrevatel.com.

При этом жители оккупированного города недоумевают, где были российские ПВО и подозревают, что взрыв организовали сами оккупанты. Об этом свидетельствуют комментарии севастопольцев в местных пабликах.

31 июля российские оккупанты заявили, что в штабе Черноморского флота оккупационной российской армии в Севастополе якобы произошел взрыв, в котором оккупанты мгновенно обвинили Украину.

"Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев", - писали накануне пропагандисты кремлевского госагентства ТАСС.

Оккупанты также отменили празднование дня российского флота в Севастополе из-за якобы совершенной Вооруженными Силами Украины "атаки".

"Праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе перенесены из-за атаки ВСУ, горожан просят оставаться дома, заявил губернатор", - пишет ТАСС.

Севастопольцы сообщениями о неуловимых украинских беспилотниках крайне напуганы. В городе разгорается паника. При этом в местных пабликах мнения людей разделились. Часть пишет комментарии в стиле "сколько Путин будет это терпеть", часть - интересуется, насколько безопасно можно себя ощущать в городе, в котором, согласно заявлениям оккупантов, свободно могут летать украинские беспилотники или резвятся партизаны.

Однако основная масса людей истерически вопрошает, где же было хваленое российское ПВО или предполагает, что взрыв в штабе был организован самими оккупантами. Одной из причин постановки, предполагают севастопольцы, была именно цель получить предлог для отмены массовых мероприятий, на которых российскому флоту уже мало что осталось показывать.

Напомним, в РФ заявили об "атаке" на штаб Черноморского флота в Севастополе. В Одесской ОВА назвали обвинения Украины в ударе по Севастополю "откровенной провокацией", придуманной и осуществленной подразделением информационно-психологических спецопераций РФ для создания агрессору "информационного алиби".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».