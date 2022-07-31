На дне Средиземного моря нашли редкую монету со сверхъестественным символом 2 31.07.2022, 13:10

1,346

На одной стороне монеты изображен римский император Антонин Пий.

У берегов Израиля на дне Средиземного моря во время подводных археологических исследований нашли бронзовую монету возрастом почти двух тысяч лет. Об этом сообщает HAARETZ.

На одной стороне монеты изображен римский император Антонин Пий, как и подобает чеканке того времени. На другой стороне виднеется рак - знак зодиака и дама - интерпретируемая как богиня Луны.

Монета с изображением ракообразного содержит дату Год восьмой, означающая восьмой год правления римского императора Тита Аэлия Адриана Антонина Пия. Этот восьмой год был либо 144, либо 145. Он принадлежит к серии из 13 монет, по одной для каждого знака зодиака и одно полное колесо зодиака.

"Теперь знаем, когда сформировалась вера человека в сверхъестественное", - отметили ученые.

Ученые считают, что астрология зародилась в Шумерии около пяти тысяч лет назад, хотя есть более четкие доказательства ранней веры в зодиаки в Вавилоне почти четыре тысячи лет назад. По мнению других же, эта вера зародилась в Китае, Древнем Египте или Греции. Впрочем, ученые до сих пор пытаются выяснить, почему так много людей верит в астрологию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».