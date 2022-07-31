«Белпочта» снижает тарифы за отправку посылок — но есть нюанс
- 31.07.2022, 13:21
Доплачивать все-таки придется.
Предприятие «Белпочта» снизило тарифы за пересылку посылок внутри страны. Но эта акция касается лишь посылок до 1 кг. Об этом предприятие сообщило в своем телеграме.
Отправить посылку до 1 кг будет стоить три рубля.
Нововведение доступно с 1 августа.
За отправление посылки весом от 1 до 50 кг придется заплатить 4 рубля (независимо от веса). Также за каждый килограмм надо доплачивать по 75 копеек.