Украинский пехотинец поделился секретом успешного боя с войсками РФ 31.07.2022, 13:24

Изучить врага — это 50% победы.

В Украине война с Россией продолжается уже девятый год. А после полномасштабного вторжения стало ясно, что "второй армии мира" не существует - иллюзия мощи российских войск развенчались на поле боя. Тем не менее, не нужно недооценивать врага.

Именно по такому принципу воюет Королевский пехотинец с позывным "Зверобой". Боец на фронте с 2014 года и точно знает, кто против него стоит и что можно ожидать от оккупантов, рассказали в 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Даже этих орков. Изучить врага - это 50% победы. Будешь знать противника – сможешь положить его на лопатки", - отмечает военный.

По его словам, российские ДРГ и пехота вообще не страшны, но они обучены - если это идет речь о "вагнеровцах", или каких-то отдельных подразделениях.

"Они делают очень "красиво" - непрерывный огонь и наступают. Стрелковое оружие – 2 стреляют, 2 наступают и ты не успеваешь поднять головы. Поэтому я всегда говорил и говорю ребятам – брось гранату по максимуму куда-нибудь, даже если они далеко, чтобы она сработала и противник прекратил эту стрельбу. В этот момент начинаете работать вы и перехватываете инициативу - это лишь одна маленькая наука", - говорит воин.

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