«При переезде в Польшу сразу обратил внимание на доступные цены на частные дома» 1 31.07.2022, 13:37

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Как живет в 50 км от Варшавы белорусский айтишник с семьей.

Белорус Александр, тимлид, живет в деревне (меньше 1000 человек) в 50 км от Варшавы.

Его историю рассказывает Dzik Pic — канал для белорусских айтишников в Польше.

Почему такой выбор

О жизни в частном доме я мечтал еще в Беларуси, но в 2020-м передумал. При переезде в Польшу я сразу обратил внимание на доступные цены на частные дома.

Две недели жил в Варшаве, пока искал. В итоге удалось найти хороший современный дом площадью 100 м² и прилегающими 10 «сотками» в деревне с населением до тысячи человек (Название скрыто по просьбе спикера, так как населенный пункт очень маленький. — Прим.). К слову, польская деревня — это не деревня в СНГ. Это асфальтированные дороги и облагороженная территория.

В чем плюсы и минусы

Как по мне, это идеальный вариант для нас с супругой и нашего двухлетнего ребенка. Окна в пол, каждый день смотришь на лес, вокруг природа, чистый воздух. Мангал, гамак, пикники на террасе или травке. Плюс частный дом дает определенную свободу и уединенность: здесь нет соседей «через стенку», а значит, нет шума или запаха сигарет, к примеру.

Что еще сразу радует любого переехавшего из мегаполиса в маленький населенный пункт — это, конечно, отсутствие пробок и проблем с парковкой (как возле дома, так и в любом другом месте).

А еще я в восторге, что теперь я избавлен от необходимости пользоваться лифтом. Кто-то спросит: «Чегоо?!». Да, у меня травма. Представьте, однажды я ждал лифт 15 минут. Если 2 раза в день выходить из дома, то за месяц туда-обратно только на путь от машины до квартиры уходит 2-6 часов (2-6 минут х 2×30). А теперь мой путь от машины до двери занимает 10 секунд.

У жизни в частном доме, естественно, есть и особенности: за участком надо ухаживать (впрочем, для покоса травы и уборки листьев можно нанять человека за 100 злотых), а мусор вывозится дважды в месяц — к графику надо адаптироваться и не забывать в нужное время выставлять пакеты за забор. Кроме того за городом больше насекомых.

Что с экологией

Помню, поначалу мы опасались за запах угля, которым отапливаются многие старые дома в Польше, и даже в центре нашей деревни в холодный сезон есть легкий запах гари. К счастью, наш дом стоит на краю улицы среди деревьев, там запаха нет.

Как удалось организовать работу?

Работать в такой локации мне вполне комфортно — в доме есть оптоволокно, и это все, что надо для работы на удаленке. Никаких неудобств и дополнительных поездок работа не предусматривает.

Какая инфраструктура

Несмотря на полную удаленку, без машины мне в моей деревне было бы тяжело.

Супермаркет и отличная детская площадка расположены в центре деревни — это 2 минуты на машине. Там же есть пачкомат InPost (доставка крупнейшего маркетплейса Allegro приходит за 1 день).

В 10 минутах езды расположен городок побольше, со средним супермаркетом Biedronka и двумя пиццериями (последние, кстати, делают доставку на дом). Доставка оказалась очень кстати, потому что, к сожалению, приложения с доставками еды нашей в деревне не работают.

Далее в 20 минутах езды — город побольше, с 17 тысячами населения. Там расположено несколько ресторанов, большой Kaufland, Pepco и др.

До Варшавы — 1 час пути, до IKEA — 50 минут. Впрочем, в сторону Варшавы последний мы ездили месяца 3 назад.

Да, развлечений в нашем населенном пункте немного, и за ними приходится ездить. Цены при этом не сильно отличаются от средних по стране.

Что с медициной и образованием

С медицинским обеспечением точно так же — нужна машина. Круглосуточные больницы расположены в 20-30 минутах езды. Один раз нужен был окулист, он был только в Варшаве. Вопросами образования я пока не занимался, ребенок еще слишком маленький.

Что с общением и есть ли ИT-сообщество

В плане коммуникации все нормально, но иногда возникают сложности — английского языка тут никто не знает, а из айтишников я тут и вовсе один, похоже.

А может, все же в большой город?

Ну, нет. Взвешивая все за и против, я доволен своей жизнью в польской деревне. И переезд в большой город пока даже не рассматриваю.

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