В результате ночного обстрела Николаева погиб один из самых богатых людей Украины 1 31.07.2022, 13:43

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Бизнесмен владел одной из крупнейших зерноторговых компаний в стране.

Из-за массированного обстрела Николаева оккупантами, который произошел в ночь на 31 июля, погиб известный бизнесмен, владелец самой крупной зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Информацию об этом подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров в комментарии изданию РБК-Украина. Отмечается, что вместе с Вадатурским погибла и его жена.

Об этом сообщает местное издание "Новости Н", ссылаясь на источники в Николаевском городском совете.

О гибели Вадатурского сообщил также народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Этой ночью в результате обстрела Николаева погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена. Мои соболезнования семье... С их сыном Андреем вместе работали в Верховной Раде прошлого созыва", – написал Гончаренко.

Однако через некоторое время сообщение Гончаренко о гибели Вадатурского было удалено.

О том, что в результате массированного обстрела Николаева погибли два человека, рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире национального телемарафона.

Что известно об Алексее Вадатурском

Алексей Вадатурский – украинский предприниматель, Герой Украины, владелец одной из крупнейших в Украине зерноторговых компаний "Нибулон".

Эта компания занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. При этом в своей работе они применяют зарубежные технологии и высокопроизводительную технику из-за рубежа. Еще одной сферой их работы является племенное животноводство.

"Нибулон" с недавних пор также занимается судостроительством.

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