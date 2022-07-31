Для белорусов создано специальное подразделение в Союзе стрелков Литвы 1 31.07.2022, 13:50

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Оно будет защищать страну в случае нападения РФ.

На заседании литовского клуба при Союзе стрелков в Каунасе 30 июля было принято решение о создании международного подразделения, в которое войдут иностранцы, в том числе и беларусы. Подразделение будет действовать как филиал при Союзе стрелков Литвы, сообщает «Белсат».

Как отметил президент Союза стрелков Литвы Стасис Игнатавичюс: «Сейчас у нас один враг как у литовцев, так и у белорусов – это режим Путина. И нам нужно бороться против этого. Мы встречались с белорусами, которые хотят вместе с нашей организацией противостоять этому злу и поэтому создали международное подразделение при нашей организации».

Формируется подразделение, которое впервые берет в свои ряды иностранцев. Чтобы это стало возможным, будет изменен устав организации, эти изменения планируют закрепить законодательно.

Саулюс Печелюнас, бывший член Сейма, обратил внимание на совместную историю.

«Душа Великого Княжества Литовского она жива, наши народы очень чувствуют близость между собой в трудных ситуациях. В 1920 году был целый белорусский батальон в нашей армии, боровшийся за независимость в боях с большевиками. Такое подразделение было, мы его помним. Эта история, которая в некоторых иных проявлениях возвращается. Она никуда не делась, эта историческая память она все же существует, надо этим пользоваться, это наше достояние», – заявил Саулюс Печелюнас.

На заседании присутствовали белорусы, которые планируют вступить в данное подразделение. В случае нападения России на Литву, беларусы смогут защищать страну в рамках литовского подразделения территориальной обороны.

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