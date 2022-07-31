«Недавно уволился стоматолог, хирург тоже планирует уйти» 2 31.07.2022, 13:59

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В поликлинику Сморгони приходят ради записи в 3.30 утра.

Жители Сморгони жалуются, что попасть к стоматологу стало проблематично. Талонов на сайте Талон. бай к специалистам не взять. Чтобы записаться на прием по живой очереди, некоторые приходят в поликлинику в 3.30 утра. Основная причина возникшей проблемы — в городе не хватает дантистов, пишет районная газета «Светлы шлях».

По данным Белстата, на 1 января 2022 года в Сморгони жило около 35,9 тысяч человек. При этом, как пояснили в районной стоматологической поликлинике изданию «Светлы шлях», в первую смену у них сейчас работают только один терапевт и один ортопед. Из двух хирургов один ушел в отпуск, поэтому пришлось позвать на помощь специалиста из сельской местности. Он приезжает раз в неделю

— Если обращаются люди с острой зубной болью — принимают всех. В том числе в выходные и праздничные дни. Экстренная медицинская помощь оказывается всем, кто в ней нуждается, — говорят в поликлинике. — А вот с приемом людей в плановом порядке есть проблемы. Недавно уволился стоматолог. Хирург планирует уйти. Опытные специалисты уходят в частные клиники. Там меньше нагрузка и больше зарплата. А взамен никого не дают. В прошлом году в стоматологию не пришел ни один выпускник медицинского вуза.

Ситуацию усложнил и период отпусков, который начался у самих пациентов. Некоторые, пишет издания, специально берут «каникулы на работе», чтобы полечить зубы. В итоге вместо 12 человек, как положено по норме, врач вынужден принимать больше. Плюс, пишет издание, частники подняли цены, в итоге немало их клиентов перешло на обслуживание в государственную поликлинику.

На данный момент в учреждении свободны три ставки стоматологов. Остались работать только зубные фельдшеры. Они со средним специальным образованием. Зубных техников тоже не хватает.

Предварительно на прием к стоматологам в поликлинике теперь записывают только инвалидов 1, 2, 3 группы, доноров, воинов-интернационалистов и беременных. Что касается остальных, то такой возможности нет.

— Если записать кого-то по телефону, то не останется талонов для тех, кто стоит в живой очереди в регистратуру, — рассказали в поликлинике. — Раньше можно было заказать талон через интернет на сайте Талон.бай. Но не все люди могут это сделать из-за неумения пользоваться компьютерными технологиями. Поэтому для них тоже должны быть предусмотрены талоны, выделяемые на живую очередь.

По информации издания, специалистов-дантистов не хватает не только в Сморгонском районе, но и в соседних. В Ошмянах, например, нет хирурга. Людей с острой зубной болью доставляют в сморгонскую стоматологическую поликлинику.

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