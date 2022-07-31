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Оккупанты признали, что штаб Черноморского флота РФ «атаковали» из Севастополя

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  • 31.07.2022, 14:09
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Оккупанты признали, что штаб Черноморского флота РФ «атаковали» из Севастополя

Проговорилась «сенатор» от Крыма.

В Крыму признали, что штаб Черноморского флота "атаковали" с беспилотника из временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "сенатора" от Крыма Ольги Ковитиди.

Она, в частности, заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города. Таким образом оккупанты признали, что удар был нанесен не Вооруженными силами Украины.

По ее словам, уже начались оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных.

Напомним, сегодня оккупанты заявили, что Украина утром якобы "атаковала" беспилотником штаб Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

По информации пропагандистов, пострадали 5 сотрудников штаба, погибших нет.

При этом в Одесской ОВА назвали обвинения РФ очередной провокацией.

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - сказал спикер ОВА Сергей Братчук.

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