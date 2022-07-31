В Беларуси меняется вся платежная система: что произойдет 1 августа

В Беларуси меняется вся платежная система: что произойдет 1 августа2
- 31.07.2022, 14:21
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Банки в стране переходят на новый стандарт работы.
С 1 августа вся платежная система Беларуси переходит на международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли — ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии». Она затронет проведение безналичных платежей и расчетов в белорусских рублях как юридических, так и физических лиц.
Банки уверяют, что для пользователей это произойдет незаметно, однако в работе банковских сервисов запланированы технические работы: это значит, что часть сервисов будет недоступна. Кроме того, с 1 августа изменения наступят и для пользователей.
Издание The Village рассказывает, что известно на этот момент.
Что изменится для пользователей
С 1 августа 2022 года в соответствии с требованиями стандарта ISO 20022 платежные инструкции, в том числе постоянно действующие платежные поручения, должны содержать информацию о стране регистрации нерезидента, статусе стороны, кода назначения платежа.
Физическим лицам при осуществлении платежей в кассе банка либо в каналах дистанционного обслуживания – Интернет-банкинге и Мобильном приложении – с 1 августа 2022 года также необходимо в реквизитах платежа указывать код назначения платежа. За правильность проставления кодов в платежной инструкции (платежное поручение, квитанция и пр.) отвечает плательщик.
Код назначения платежа из Кодификатора необходимо заполнить, введя цифровой код, либо выбрав цифровой код из справочника, за исключением платежей в бюджет, по которым код назначения платежа по умолчанию принимает значение «90101 – Операции по платежам в бюджет».
Пример кодирования назначения платежа:
Также пример заполнения платежных поручений можно скачать по этой (ссылке https://rbank.by/upload/Примеры_заполнения_платежных_документов_для_ФЛ.pdf).
Какие сервисы перестанут работать
Беларусбанк:
В связи с необходимостью проведения технологических работ ОАО «АСБ Беларусбанк» в период времени 30.07.2022 с 23:00 до 31.07.2022 07:00 в подразделениях банка, АИС "Расчет" (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
Также в период времени 31.07.2022 с 01:00 до 02:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.
Альфа-Банк:
С 16:00 29-го июля и до 10:00 30-го июля будут недоступны переводы по номеру счета в InSync и Альфа Клик (переводы клиентам Альфы будут работать как обычно).
30-го июля с 03:00 до 06:00 будут недоступны:
Альфа Клик и InSync;
платежные терминалы;
платежи в ЕРИП в пользу Альфа Банка.
Также возможны кратковременные задержки в доставке SMS-оповещений.
Белгазпромбанк:
В связи с проведением технических работ 01.08.2022 с 00:00 до 00:30 часов возможны кратковременные перебои в работе:
услуги "Интернет-банк"
мобильных приложений "BGPB-mobile" и "BGPB Business"
P2P-переводов, "Переводов по номеру телефона"
услуги "Персональный финансовый помощник"
услуги "Интернет-платежи"
сервиса "Выставление счетов"
раздела "Online-заявки"
услуг "SMS-информирование", "PUSH-информирование", "SMS-управление"
сервисов USSD- и SMS-запросов.
Банк ВТБ:
Обращаем Ваше внимание, что с 21:00 31.07.2022 до 09:00 01.08.2022, в связи с проведением регламентных работ в Банке, возможны перебои (недоступность) подсистем "Клиент-Банк" и "Интернет-Банк" (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц. Также может отмечаться низкая производительность сервисов Банка при повышенной нагрузке.
Банк «Решение»:
В связи с внедрением с 01.08.2022 методологии стандарта ISO20022 в платежную систему Республики Беларусь, прием от клиентов расчетных документов с дальнейшим их проведением за пределы и в рамках расчетной системы ЗАО «Банк «Решение» с отражением в бухгалтерском учете текущим операционным днем 29.07.2022 будет осуществляться до 16:00.
Также в период 29.07.2022-31.07.2022 расчетные документы с дальнейшим их проведением за пределы и в рамках расчетной системы ЗАО «Банк «Решение» с отражением в бухгалтерском учете следующим операционным днем (01.08.2022) приниматься не будут, в том числе посредством систем дистанционного банковского обслуживания.
Белинвестбанк:
Прием и направление документов в АИС ИДО 29 июля 2022 года
Платежные требования без акцепта и платежные поручения на перечисление денежных средств в бюджет, а также запросы на отзыв/изменение находящихся в АИС ИДО платежных поручений и платежных требований, будут направлены банком в АИС ИДО текущим днем, при условии их поступления в банк до 13.45. Документы, принятые после указанного времени, будут направлены в АИС ИДО в понедельник, 1 августа, при их оформлении в соответствии с требованиями стандарта ISO 20022.
Запросы информации о неисполненных денежных обязательствах, находящихся в АИС ИДО, 29 июля направляться банком в АИС ИДО не будут.
Формирование уведомлений о наличии денежных средств (электронных денег) для исполнения неисполненных денежных обязательств, находящихся в АИС ИДО, 29 июля будет осуществляться до 14.20. В отношении денежных средств, поступивших после указанного времени, соответствующие уведомления будут сформированы и направлены в понедельник, 1 августа.
Прием и отправка в банки плательщиков платежных требований с акцептом
Платежные требования с акцептом, поступившие в банк 29 июля до 11.45, в банки плательщиков будут направлены в день их поступления. Поступившие после указанного времени – 1 августа при их оформлении в соответствии с требованиями стандарта ISO 20022.