Ученые сделали неожиданное заявление о роли кошек в жизни Европы 4 31.07.2022, 14:26

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Новый статус озадачил владельцев этого вида животных.

Польская академия наук внесла домашнюю кошку в список чужеродных инвазивных видов, которые угрожают местному биоразнообразию. Ученые считают, что кошку одомашнили более 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, а значит это чужой для Европы вид. Также кошки убивают и съедают миллионы других млекопитающих и птиц ежегодно, а потому они являются инвазивным видом, сообщает ScienceAlert.

Польские ученые назвали домашнюю кошку чужеродным инвазивным видом для Европы, который негативно влияет на местное биоразнообразие. Длинный список инвазивных видов Польской академии наук пополнился домашней кошкой из-за того, что согласно исследованию, эти животные представляют собой настоящую угрозу для дикой природы Польши.

В исследовании сказано, что ежегодно домашние кошки убивают и съедают от 48 до 580 млн млекопитающих, а также от 9 до 135 млн птиц. По словам польского биолога Войцеха Соларжа, домашняя кошка с научной точки зрения на 100% подпадает под определение чужеродный инвазивный вид.

Инвазивными видами считаются те животные, которые были завезены из другого региона планеты в непривычную для себя новую экосистему и благодаря этому такие виды наносят существенный ущерб местной дикой природе.

В социальных сетях после появления данного сообщения пользователи сразу же выразили свое возмущение. Владельцы кошек заявили о том, что подобная терминология относительно к домашним любимцам может спровоцировать всплеск жестокого обращения с кошками. Некоторые комментаторы заявили о том, что такая классификация кошек "глупая и вредная для этих животных". По словам Соларжа, до этого ни одно подобное сообщение об инвазивных видах не вызывало такую волну критики в Сети.

"На кошек возложили слишком большую ответственность за сокращение биоразнообразия. Животные и птицы могут исчезать от загрязнения окружающей среды, а также этому может способствовать опасная для, например, птиц, городская инфраструктура. А разве человек не является инвазивным видом для природы?", — говорит ветеринар Дорота Суминска.

По словам Соларжа, ученые ни в коем случае не призывают к жестокому обращению с кошками. Польская академия наук просто рекомендует владельцам кошек ограничить время пребывания своих питомцев на открытом воздухе только в период размножения птиц.

В заявлении ученых сказано, что определение кошки как чужеродного инвазивного вида не должно повлиять на отношение к этим животным и от кошек не нужно отказываться.

"Я владелец собаки, но я ничего не имеют против кошек", — говорит Соларж.

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