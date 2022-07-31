Бойцы «Азова» филигранно уничтожили врага на его позициях 2 31.07.2022, 14:31

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Атаку с помощью дрона-разведчика показали на видео.

Российские захватчики продолжают денацифицироваться в Украине с помощью украинских воинов. Бойцы аэроразведки ССО Азов на днях уничтожили семерых российских оккупантов.

Как это было, на видео показал третий командир полка "Азов" Максим Жорин. На кадрах зафиксирована и сама работа воинов, и ее последствия.

"Еще семеро российских оккупантов стали удобрением для украинского чернозема. Некоторые даже попали в кадр. Работа аэроразведки ССО АЗОВ", - подписал яркие кадры он.

На видео видно, как украинские воины выезжают на охоту на российских захватчиков. Они готовят и запускают БПЛА, который обнаруживает оккупантов даже в самых надежных с их точки зрения тайниках.

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