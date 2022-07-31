«Колбаса подорожала на 3,8 рубля, масло – почти на рубль» 7 31.07.2022, 14:37

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Как за месяц изменились цены на продукты в белорусских регионах.

Сравнение ценников показало, что продуктовая корзина продолжает медленно, но верно «тяжелеть». Цены журналисты «Брестской газеты» смотрели и сравнивали в сети магазинов «Санта».

Первое, что бросилось в глаза – ощутимое подорожание колбасных изделий. Например, сырокопченая «Престиж» еще в июне стоила 28,79 рублей, а в июле уже – 32,59. Разница в 3,8 рубля впечатляет. Популярный Венгерский сервелат прибавил за месяц в цене почти на 2 рубля, а варенка «Докторская» – 61 копейку. Вроде мелочь, а приятного мало.

А что с «молочкой»? Творог «Остромечево» 9%-ой жирности стоил в июне 3,25 рубля, а в июле, на удивление всем, внезапно подешевел на 14 копеек. Чего не скажешь о сливочном масле «Брест-Литовск» (72,5%), которое за месяц подорожало на 58 копеек. Как и сметана одноименного бренда.

Закономерные метаморфозы произошли с сезонными овощами и фруктами. Например, яблоки в июне стоили от 3 до 5 рублей за кило в зависимости от сорта. В июле ценник на яблоки колеблется в границах 3-3,5 рубля. На прежнем ценовом уровне остались шампиньоны: как стоил килограмм грибов 8,19 рублей в июне, так стоит и в середине лета. Чего не скажешь о грейпфруте: оранжевый цитрус подорожал с 3 аж до 6 рублей. То есть, в два раза. Впечатляет.

Интересные наблюдения касаются и свежего мяса. Полендвица, тазобедренная часть и лопатка из свинины остались без изменений в цене. А вот шейная часть подорожала на рубль, как и грудинка.

Таблица сравнения цен на продукты питания за два летних месяца

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