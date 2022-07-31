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Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку Николая Автуховича

  • 31.07.2022, 14:46
Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку Николая Автуховича

Героя Беларуси потребовали незамедлительно признать политзаключенным.

Белорусы Вильнюса вышли на акцию, чтобы поддержать Николая Автуховича.

Об этом сообщила активистка «Народной грамады», соратница Николая Статкевича Вероника Мищенко.

Участники акции обратились к Олегу Гулаку (Хельсинкский комитет) и Павлу Сапелко (ПЦ «Весна») с требованием незамедлительно признать Автуховича политзаключенным.

«Давайте вместе спасем мужественного человека, Белоруса с большой буквы, который пожертвовал своей жизнью ради свободной Беларуси», — заявили участники акции.

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