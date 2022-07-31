Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку Николая Автуховича
- 31.07.2022, 14:46
Героя Беларуси потребовали незамедлительно признать политзаключенным.
Белорусы Вильнюса вышли на акцию, чтобы поддержать Николая Автуховича.
Об этом сообщила активистка «Народной грамады», соратница Николая Статкевича Вероника Мищенко.
Участники акции обратились к Олегу Гулаку (Хельсинкский комитет) и Павлу Сапелко (ПЦ «Весна») с требованием незамедлительно признать Автуховича политзаключенным.
«Давайте вместе спасем мужественного человека, Белоруса с большой буквы, который пожертвовал своей жизнью ради свободной Беларуси», — заявили участники акции.