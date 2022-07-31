Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку Николая Автуховича 31.07.2022, 14:46

Героя Беларуси потребовали незамедлительно признать политзаключенным.

Белорусы Вильнюса вышли на акцию, чтобы поддержать Николая Автуховича.

Об этом сообщила активистка «Народной грамады», соратница Николая Статкевича Вероника Мищенко.

Участники акции обратились к Олегу Гулаку (Хельсинкский комитет) и Павлу Сапелко (ПЦ «Весна») с требованием незамедлительно признать Автуховича политзаключенным.

«Давайте вместе спасем мужественного человека, Белоруса с большой буквы, который пожертвовал своей жизнью ради свободной Беларуси», — заявили участники акции.

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