В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв возле аэродрома 3 31.07.2022, 14:52

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В этом месте располагался командный пункт российских войск.

Мощный взрыв прогремел сегодня, 31 июля, в районе аэродрома во временно оккупированном Мелитополе. Соответствующие звуки слышали жители города и соседних сел.

Об этом сообщает местное издание «РИА Мелитополь».

По словам местных, после взрыва в небе над аэродромом виднелся дым. Пока местные власти и военные не комментировали информацию.

Известно, что украинские военные недавно ударили по аэродрому в Мелитополе, где располагался командный пункт российских войск. После этого оккупанты начали восстанавливать взлетную полосу.

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