В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв возле аэродрома

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв возле аэродрома3
- 31.07.2022, 14:52
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В этом месте располагался командный пункт российских войск.
Мощный взрыв прогремел сегодня, 31 июля, в районе аэродрома во временно оккупированном Мелитополе. Соответствующие звуки слышали жители города и соседних сел.
Об этом сообщает местное издание «РИА Мелитополь».
По словам местных, после взрыва в небе над аэродромом виднелся дым. Пока местные власти и военные не комментировали информацию.
Известно, что украинские военные недавно ударили по аэродрому в Мелитополе, где располагался командный пункт российских войск. После этого оккупанты начали восстанавливать взлетную полосу.