В Беларуси почти 100 тысяч человек отказались работать за «смешную» зарплату 3 31.07.2022, 15:02

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Количество незакрытых вакансий в экономике растет.

В Беларуси не хватает 95 612 вакансий. При этом половина предложений нанимателей — на зарплату до 680 рублей в месяц. Для сравнения: в середине июня в целом по стране в дефиците было 94,2 тысячи работников, сообщает zerkalo.io.

Около половины вакансий — 48 тысяч — на зарплату до 680 рублей. Информация об этом размещена на сайте госслужбы занятости. При этом нужно учитывать, что наниматели зачастую указывают сумму до уплаты налогов, то есть на руки чистыми получится меньше.

Зарплату выше 1000 рублей готовы предложить по 30,9 тысячи вакансий.

Одно из самых «денежных» предложений — вакансия для руководителя структурных подразделений по производству и эксплуатации в обрабатывающей промышленности в частную иностранную компанию «Бел Пека Пэйнт». Эта фирма находится в Вилейском районе, она занимается производством порошковых красок для покрытия металлических изделий и изделий из алюминия. Из требований к соискателю — владение персидским и английским языком. «Кандидаты, не владеющие указанными языками, не рассматриваются», — говорится в объявлении.