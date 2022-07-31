Как Лукашенко стал посмешищем из-за шпица 10 31.07.2022, 15:18

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«Электорат, увидев такое, сплюнет и отвернется».

Лукашенко, похоже, не осознает, что из-за провалов своей пресс-службы выглядит довольно смешно.

Сайт udf рассказывает, как диктатор стал посмешищем из-за шпица Умки.

Первое появление шпица рядом с Лукашенко

Диктатор никогда не скрывал своей «любви» к животным. Например, он рассказывал:

«У меня с петухом своим целая история была. Я стал президентом и из деревни, где когда-то жил, с собой забрал петуха. Такой здоровый красный. Но он был бандит».

Откуда появилась собака у Лукашенко и какого она возраста, до сих пор неизвестно. Но впервые видеокамеры показали шпица рядом с ним во время Республиканского субботника в апреле 2020 года.

Спустя несколько месяцев было раскрыто имя собаки – Умка. К тому времени стало очевидно, что Лукашенко с питомцем практически не расстается и тот сопровождает его во время самых разных поездок.

Шпиц в образе самого близкого существа для Лукашенко

За два последующих года где собаку только не видели: на учениях, в коровнике, на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, на саммите ШОС в Душанбе… «Любовь» Лукашенко к собаке не знает границ:

Окружение Лукашенко даже поместило собаку на его «мерч».

Лукашенко выглядит смешным

Если раньше рядом с Лукашенко часто видели младшего сына или молодых девушек, то теперь их заменяет шпиц Умка. Но некоторые фотографии имеют совершенно другой эффект, нежели тот, на который рассчитывает окружение диктатора. Например, они подчеркивают одиночество Лукашенко.

Весьма спорный эффект от появления вместе с собакой описал даже близкий к власти политолог Денис Мельянцов.

«Кто придумал эту тему со шпицем, тому нужно руки из ж… вырвать. А за сюжет с распитием святой воды с собакой – расстрелять из крупнокалиберного пулемета… Шпиц на столе с нормальной ситуации может умилить бьюти-блогершу или хипстера какого, или отвлечь на себя внимание, когда нужно «сбить» тему. Но это в нормальной ситуации мирного времени. А вот в нашей ситуации расколотого и поляризованного общества – это не работает, а только подчеркивает уровень неадеквата высочайших пиарщиков, и соответственно того, кто их нанял», – считает Мельянцов.

Политолог также отметил:

«Традиционный же электорат Лукашенко, увидев такое непотребство, сплюнет и отвернется. Потому как место собаки в конуре или в вольере, а не у лидера страны на столе среди мисок».

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