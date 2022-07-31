Российские морпехи из-за огромных потерь отказываются возвращаться в Украину 5 31.07.2022, 15:19

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В ГУР назвали количество «отказников».

200 морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России отказались возвращаться на войну в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии «Крым.Реалии».

«Что стало негативным для российского командования? То, что порядка двухсот военнослужащих 810-й бригады отказались вновь возвращаться на юг Украины. И это возникла такая существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого слаженности батальонно-тактической группы, которые проводились в мае месяце», - рассказал он.

По его словам, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. К тому же, Скибицкий добавил, что боевой потенциал, боевой опыт, те специальности, которые являются критическими для таких подразделений, «они на сегодняшний день отсутствуют».

«Сама 810-я бригада, и ее основная задача - это проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. А, соответственно, если не будет подготовленных специалистов, если не будет четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады, он уменьшается», - подчеркнул представитель ГУР.

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